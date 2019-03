RMC SPORT - Serena: "Juve, puoi farcela. Uscire non è fallimento"

Aldo Serena, ex calciatore e opinionista, ha parlato di Juventus-Atletico Madrid a RMC Sport Live Show.

Sulla partita

"Da anni la Juve attende la vittoria della Champions. La società ha fatto di tutto: ha comprato Ronaldo, ha allestito una rosa di livello. Da tempo programma la vittoria. La partita di andata ha creato non pochi problemi. E' una partita che si può recuperare ma con grande difficoltà. Se gioca con intensità diversa rispetto alle ultime gare e come affrontò lo scorso anno il Real, può farcela. Deve ribattere sul gioco e su lritmo, che non c'è stato a Madrid. La compattezza dell'Atletico si conosce. Deve essere brava la Juve nell'assalto finale. Deve fargli venire meno certe sicurezze. Se dovesse uscire, non si può parlare di fallimento. Da anni è prima in Italia, lasciando alle altre le briciole. In Europa si è riavvicinata alle grandi, ha fatto due finali, quest'anno con Ronaldo ci si aspettava qualcosa di più. Se dovesse uscire, sarebbe uno smacco forte e una delusione per i tifosi, che attendono il salto finale. Mi aspetto però una magia di Ronaldo stasera".