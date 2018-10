RMC SPORT - Signorelli: "Genoa squadra viva, Piatek giocatore importante"

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

Lazio, offerta dalla Svezia per Ravel Morrison

Cairo: "Con una VAR equa, il Torino sarebbe già in zona Champions"

Milan-Genoa 1-1, deviazione decisiva: è autogol di Romagnoli per la Lega

Milan-Genoa 2-1. Agguantata la zona Champions in modo insperato

Le pagelle del Milan - Romagnoli decisivo, altro flop per Bakayoko

Milan, Gattuso: "Gara ben giocata anche se potevamo far meglio"

Juventus, idea Mata a parametro zero. C'è anche l'opzione Valencia

Genoa, Kouamé: "Peccato per il risultato ma sono felice per quanto fatto"

Milan, Gattuso: "Biglia fuori per un po'. Stasera gran partita di Bakayoko"

Pres. Frosinone: "Il Palermo non è salito per arroganza e presunzione"

Per un Piatek che cala c'è un Kouamé che incanta. Il Genoa ha il suo nuovo Asprilla

Su Piatek "Non poteva continuare con quei ritmi, siamo nel campionato italiano. Ci sta un calo, l’importante è che continui a lavorare. Ha dimostrato di essere un giocatore importante". Sul cambio in panchina, da Ballardini a Juric "Ballardini ha fatto molto bene. Juric è arrivato e ha fatto due pareggi con Juve e Udinese. Oggi una bella partita a Milano, ad oggi il cambio ha avuto l’effetto giusto. Magari anche con Ballardini avremmo visto le stesse cose. Se la società è arrivata a questa decisione, ci sarà un motivo".

Sul Genoa "E’ una squadra viva, che ha voglia di far male, ha di fronte un Milan forte. Qualcosa di buono sta facendo".

Elio Signorelli , ex giocatore del Genoa, ha commentato a RMC Sport Live Show la prestazione del Grifone a San Siro contro il Milan.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy