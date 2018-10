RMC SPORT - Sindaco Genova: "Ritorno dell'Italia per vicinanza alla città"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

A margine della conferenza stampa di presentazione per la sfida Italia-Ucraina a Genova, il sindaco della città ligure Marco Bucci ha parlato alla stampa presente. "Il ritorno della nazionale a Genova? C'è sicuramente un senso sportivo, di vicinanza alla città. C'è lotta per tornare a essere una grande città, anche se lo siamo già. Bisogna ricostruire il ponte e continuare a crescere, Genova diventerà ancora più bella e più grande di prima. I primi impegni da commissario per la ricostruzione? Ho incontrato Mancini, ci sono tanti commissari. Faremo un team di lavoro molto efficiente, ci servirà per raggiungere l'obiettivo", le parole di Bucci.