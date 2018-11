RMC SPORT - Somma: "Nainggolan? Spalletti ha scelto bene, trascinatore"

Il tecnico Mario Somma è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Come giudica le partite di Inter e Napoli?

Napoli molto molto bene, l’Inter così e così. Giocare in Inghilterra non è mai facile, le squadre di Premier sono sempre complicate da affrontare, tuttavia i nerazzurri hanno ancor la possibilità per qualificarsi.

La scelta di schierare Nainggolan?

Questo tipo di gare sono sempre spartiacque, per grinta Nainggolan deve sempre andare in campo. È un trascinatore, al di là della condizione del momento conterei fino a dieci prima di privarmi di un giocatore come lui.

Vede la Juventus più forte di tutte?

Sì per me è la più forte di tutte le squadre di Champions, infortuni e squalifiche permettendo. Come organico, panchina e tradizione in questo momento è l’unica squadra ad essere migliorata rispetto alla scorsa edizione della competizione europea.