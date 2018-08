RMC SPORT - Spinelli: "B a 19 squadre? Ben venga, fatta un po' di pulizia"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, è stato intervistato in eslusiva su RMC Sport a 'Maracanà': "Il mio Livorno, vista la qualità offensiva, è da primi 10 posti. Diamanti il mio gioiello. Spero di chiudere oggi per un altro attaccante. L'obiettivo per questa Serie B? Fare 50 punti e salvarsi. Tutto ciò che verrà in più sarà tanto di guadagnato. Lavorare passo dopo passo è l'obiettivo di allenatore e giocatori. Ho preso Lucarelli per portarlo in alto: vorrei che facesse una grande carriera. Gli voglio dare una squadra competitiva e lo stiamo facendo: abbiamo fatto 3 aumenti di capitale negli ultimi mesi. Chi non fa quello che deve fare durante l'anno deve essere eliminato, altrimenti falsa il campionato. No ai ripescaggi. Se mister Lucarelli non la smette di farmi prendere i giocatori finiamo per fare 3 squadre. È stata fatta un po' di pulizia nella categoria, mi auguro che nel prossimo campionato di B ci siano 19 squadre. I campionati vengono falsati se non si rispettano le regole. Al massimo ne devono ripescare una, ma non è giusto".