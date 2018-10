RMC SPORT - Storgato: "Dybala ha doti incredibili, ma deve maturare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Storgato, ex giocatore della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo del match dei bianconeri contro lo Young Boys: "La Juventus è troppo forte per lo Young Boys. Stasera sono partiti bene con Dybala che poteva fare addirittura tripletta. I bianconeri stasera non avranno problemi. Dybala ha delle doti incredibili anche se deve maturare ancora. Può diventare un calciatore fondamentale per la stagione della Juventus. Con Marotta la Juve perde una persona di valore ma la Juve avrà fatto i suoi conti prima di prendere una decisione del genere. La Juve è abituata a perdere grandi giocatori, o dirigenti, e a rimpiazzarli con altri altrettanto importanti".