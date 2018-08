RMC SPORT - Suarez: "Inter? Pressione normale. Icardi dovrebbe litigare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex giocatore e allenatore dell'Inter, Luis Suarez, ha analizzato il momento della squadra nerazzurra: "Contro il Torino è mancata un po' di personalità. Le partite durano 90 minuti, non 45', e i giocatori di Spalletti non hanno saputo rispondere alla reazione del Torino. Ci sono tante cose da sistemare in fretta".

Spalletti parla di troppa pressione?

"È normale averla in un club grande come l'Inter. Forse solo i ragazzi come Karamoh, che sono ancora molto giovani, possono accusarla. In campo sta mancando un leader. Sono tutti bravi a giocare quando le cose vanno bene, ma i leader si vedono quando le cose vanno male, quando c'è da rischiare la giocata. Icardi dovrebbe dare la scossa in campo, anche con una litigata costruttiva con i propri compagni".