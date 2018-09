RMC SPORT - Tacchinardi: "Dybala? Spero non si spenga. Marotta top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intervista rilasciata da Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, al 'Live Show' di RMC Sport:

Khedira rinnova fino al 2021: in cosa è insostituibile?

"Oggi vengono criticati tutti. Ha una grandissima personalità, è un soldato di Allegri. Può non fare grandi partite ma è uno solido, se sta bene fisicamente c'è sempre: sa far gol e sa difendere, serve in ogni rosa. A me piace, è anche un ragazzo molto intelligente e di spessore. Alla Juventus nessuno è pazzo, se ti rinnovano il contratto per tre anni c'è un motivo".

Quando segnerà Ronaldo il suo primo gol in A?

"È un fuoriclasse assoluto, non si può mettere in discussione e lui non si deve innervosire: farà tanti gol. Nel calcio parla il campo e se fisicamente non sei al top, fai fatica. In Spagna poi si gioca un gioco diverso e lo stesso Real interpreta le gare in un altro modo, controllandole. Ricordo Nedved che ha faticato tanto nei suoi primi tre mesi alla Juventus, poi ha vinto il Pallone d'Oro".

C'è il rischio che la Juventus possa essere costretta a cedere Dybala?

"La Juventus ora ha trovato l'equilibrio con il centrocampo a tre, in cui Matuidi è fondamentale. Gli do un consiglio, ho giocato con tanti campioni e la competizione ha sempre fatto bene a tutti. Non vorrei che si spegnesse, lui ora che è fuori deve lavorare tre volte di più e metterci il cuore ogni volta che Allegri lo manda in campo. Deve fare uno step mentale e diventerà un super giocatore".

Marotta e la possibilità di diventare presidente FIGC?

"È una super persona, è un amico. Ha fatto veramente la gavetta, merita di ottenere ogni successo. Mi auguro però che la Juventus se lo tenga stretto, in questo momento è il top a livello mondiale".