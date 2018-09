RMC SPORT - Tacconi: "Italia, c'è presunzione. Attacco con Belotti-Immobile"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

"Il blocco di una squadra in una Nazionale è fondamentale, ti permette di anticipare i tempi. Purtroppo in questa Italia manca lo zoccolo duro". Parola di Stefano Tacconi, intervenuto durante 'Maracanà' nel pomeriggio di RMC Sport. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale poi spiega: "Anche Francia e Germania hanno impiegato anni per arrivare al top. Il problema dell'Italia è la presunzione".

E consiglia: "Bisogna seguire una strada precisa". Mentre sull'attacco azzurro, che è sempre cambiato nelle ultime sfide, Tacconi dice la sua: "Andrei con Belotti e Immobile. Balotelli? Giusto convocarlo, ma deve far vedere di essere degno di vestire la maglia della Nazionale".