© foto di Federico De Luca

"Voglio bene alla Fiorentina, ma nel mio cuore c'è il Napoli. La squadra di Pioli mi piace tanto, è giovane e fresca". Così Giuseppe Taglialatela, che durante 'Maracanà' a RMC Sport, ha parlato della prossima sfida del San Paolo e in particolare della squadra di Ancelotti: "La sconfitta del Napoli contro la Sampdoria è figlia della leggerezza con cui gli azzurri sono scesi in campo. È stato un passaggio sbagliato e non sono deluso".

Poi tornando sulla sfida del weekend dice: "I portieri? Sta meglio la Fiorentina in questo momento. Io aspetto Meret, che attualmente con Perin è il miglior portiere italiano. Non ho capito perchè il Napoli non si sia fidato di Karnezis". E ammette: "Reina manca molto nello spogliatoio del Napoli, sopratutto a livello di personalità. Ma a livello tecnico ultimamente non mi è piaciuto tantissimo".