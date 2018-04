RMC SPORT - Taglialatela: "Fiorentina-Napoli? Spero vincano gli azzurri"

© foto di Federico De Luca

Nel consueto Var dello Sport, ai microfoni di Federica Afflitto, è intervenuto l'ex portiere di Napoli e Fiorentina Pino Taglialatela, che è tornato a parlare della sfida tra Juventus e Napoli lanciando poi il prossimo match degli azzurri al Franchi di Firenze sabato prossimo.

Partiamo da Sarri: in cosa può migliorare?

"Lui ha già dato moltissimo. Ha fatto divertire i tifosi, ma dando spazio anche alla concretezza, soprattutto quest'anno. Inoltre ha dato al Napoli una dimensione difensiva che prima non aveva. La partita allo Stadium di domenica è stata la ciliegina sulla torta".

Si discute spesso del non turnover: perché secondo lei non si affida alla panchina?

"Sarri ha una mentalità tutta sua ed è giusto rispettarla. Questa è la sua visione e ha dato la dimostrazione che è una filosofia fruttuosa, che da risultati".

Domenica c'è una partita che la riguarda molto, Fiorentina-Napoli...

"Sarà complesso per la Juve riprendersi, anche perché ci sarà il Derby d'Italia a San Siro. Il Napoli deve approfittare di tutto questo, tenendo la testa concentrata. L'arma in più sarà il pubblico, perché i tifosi napoletani si stanno davvero superando nell'amore verso i colori della propria squadra. La viola sarà un avversario tosto che non può esser preso sottogamba. Ci aspetta una partita vera contro un'ottima squadra. L'auspicio è che il Napoli possa fare risultato pieno".