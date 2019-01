RMC SPORT - Taglialatela: "Napoli, con il Milan perso per poca cattiveria"

© foto di Federico De Luca

L’ex portiere del Napoli Giuseppe Taglialatela è intervenuto a RMC Sport, durante Maracanà, per parlare della partita di Coppa Italia tra Milan e Napoli.

Sulla partita

"Sicuramente un approccio sbagliato della squadra. Non è stato il solito Napoli e questo fa pensare che sia stata presa sotto gamba. Non hanno capito che il Milan è una squadra che non molla, che ha la mentalità del suo allenatore. La partita è stata persa dal punto di vista della cattiveria. Napoli sopravvalutato? E’ una buonissima squadra, ma non si possono vincere tutte le partite. Questa è stata sbagliata".

Sulla squadra e il momento

"Non ci metto la responsabilità dell’allenatore, che tutti i calciatori vorrebbero avere. I giocatori vanno in campo e possiamo determinare una partita. CI si deve mettere l’impegno e ieri non l’ho visto. L’allenatore fa delle scelte, sceglie i giocatori che per lui possono far bene. Ieri sera però toppano la partita. Due errori individuali e due gol. Il Milan era concentrato, ma il Napoli, seppur più forte, perde. Se vai a Milano e prendi solo un pari in due partite, qualcosa vuol dire. Il gol di Piatek? Sono stati errori del reparto difensivo in generale, non solo di un singolo. Può succedere che si sbagli, si è sbagliata una partita, che purtroppo era da dentro o fuori. E poi bisogna fare i complimenti a Piatek".

Sul modulo del Napoli

"Sta svantaggiando Mertens ed Insigne? Non lo so. Mi fido di Ancelotti, ma di sicuro i due quando sono in forma, li può mettere sia in un 4-4-2 che in un 4-3-3. Ma devono stare bene".