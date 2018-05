RMC SPORT - Taibi: "Donnarumma va ceduto, il vaso si è rotto"

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex portiere di Milan, Atalanta e Manchester United, Massimo Taibi, è intervenuto in diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport:

Sulle polemiche di De Laurentis:

"Se tutti ci attaccassimo agli episodi, ogni squadra potrebbe recriminare qualcosa. Il Napoli ha perso il campionato perchè è arrivato alla fine in una condizione fisica tirata. Ha fatto un grande campionato, ma per la rosa un po' troppo stretta non ce l'ha fatta: sarebbe meglio che dalla società uscisse fuori questo pensiero rispetto alle polemiche".

Cosa è successo a Donnarumma?

"Ha avuto una serata no, in una gara troppo importante per il Milan. Ha preso due gol su due palloni innocui, dopo aver fatto grandi parate. È subentrata un po' di superficialità. Ora deve essere forte lui e deve essere brava la società a proteggerlo, perchè giustamente riceverà tante critiche".

Consiglieresti a Donnarumma di rimanere?

"Oggi gli direi di cambiare aria. A inizio campionato avevo dei dubbi sul suo rendimento dopo il caos del rinnovo, ma mi aveva stupito: poi negli ultimi mesi ha subito quanto accaduto in estate. Ormai mi sembra che il vaso sia rotto, per il bene di tutti la cessione è la soluzione migliore".