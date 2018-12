© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante Marco Tardelli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La Roma in un momento complicato va allo Stadium contro la Juventus.

Guardando i momenti delle due squadra c'è molto pessimismo in casa Roma. Io però ho fiducia in DI Francesco, e anche i tifosi devono stargli vicino perché è l'allenatore adatto per questo club. Questa è una squadra dimezzata dalle aspettative di inizio di stagione per carattere e qualità. Le colpe non sono tutte sue, credo che siano più di altri. Il pronostico? Dico pareggio allo Stadium.

De Rossi?

È un di quegli uomini di grande personalità e carattere che mancano alla Roma in questo momento. Per vincere bisogna avere delle qualità importanti nel carattere e nella personalità.