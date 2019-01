RMC SPORT - Tarozzi: "Milan, Piatek non basta. Mi piace Lasagna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Tarozzi, allenatore e per 13 anni storico addetto stampa del Milan, ha parlato a RMC Sport Live Show dei rossoneri. Ecco le sue parole:

Sulla gestione del caso Higuain

"E’ un momento in cui il Milan è in crisi di idee, sul campo. E’ in un momento di sbandamento la società per quanto riguarda i messaggi che arrivano all’esterno. Un caso gestito male, con un po’ di programmazione si poteva fare meglio. Era una partita importante anche per Higuain, ma forse lui stesso non voleva giocare. E’ stato un disastro economico, buttati 18 milioni di euro. Speriamo si riparta da prospettive diverse".

Su Piatek

"Ha dimostrato di essere un buon giocatore, 6 mesi buoni, capocannoniere. Sicuramente Preziosi si è sempre fatto pagare i suoi giocatori. Non vedo altre alternative. Oltre a lui però servirebbe un altro attaccante. Lui e Cutrone sono pochi. Mi piacerebbe vedere Lasagna in rossonero, che gioca e non gioca con Nicola. Potrebbe fare sia il centravanti che l’esterno alto".

Sul Milan

"Il nuovo corso è appena iniziato, Leonardo e Maldini stanno lavorando ora insieme, trovando un’idea comune con Gazidis. Sposerei la linea giovani e italiani, prendendo Barella e altri. Con Higuain una scelta sbagliata sia dal punto di vista sportivo che economico. Servono giocatori che devono riportare il Milan dove merita. Non son contento di vedere il Milan così".

Su Gazidis, Leonardo e Maldini

"Gazidis un’esperienza tale da poter aspettare di esporsi mediaticamente. Ha fatto vedere di saper far crescere il fatturato dell’Arsenal, nonostante i risultati sportivi siano stati pochi. Sia Leonardo che Maldini sono sempre presenti nelle occasioni che contano. Si dovrà ripartire anche dal settore giovanile, per portare in squadra giocatori importanti. Ad esempio Daniel Maldini, che gioca in Primavera, ha le stigmate del fuoriclasse. Ne riparleremo in futuro. Forte fisicamente, deve crescere nella partita, ha molto talento però".