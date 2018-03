RMC SPORT - Tedeschi: “Samp da psichiatra. Quarto posto? Dico Lazio”

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Corrado Tedeschi, attore e noto volto televisivo, ha parlato al microfono di RMC Sport dopo la 'Partita Mundial' disputata questa sera a Roma. “Essere tra i campioni è imbarazzante (ride, ndr). Magari - ha detto - qualche anno fa potevo starci, ora li guardo e vedo come toccano la palla. Per il resto, è importante la beneficenza ed è importante esserci. Gli anni sono trascorsi per tutti, ma si vede chi ha i colpi. Mihajlovic ha un calcio fantastico, come Batistuta che appena tocca la palla è bravo a indirizzarla verso la porta. Sono fattori che, del resto, li hanno resi campioni”.

Come valuta il campionato della Sampdoria? “E' roba da psichiatra, offre partite meravigliose e poi rimedia brutte figure. Quelle che, di fronte il proprio pubblico, non si possono fare. Nessuno chiede di vincere lo Scudetto o di andare in Europa League, ma i calciatori devono uscire dal campo distrutti dalla fatica. Il pubblico doriano è meraviglioso”.

Perché la Samp s'è 'seduta'? “Bisognerebbe chiederlo a loro, quando arriva questo periodo qualcuno forse sente odore di trasferimento. È come se si sfilacciasse tutto. In gare come quella contro l'Inter, la squadra non entra in campo. La Samp s'è salvata in anticipo, ma non possono essere fatte queste magre figure. La maglia si onora sempre”.

Giampaolo può rappresentare il futuro della Samp? “A me piace tantissimo, ma bisogna capire i motivi di questi up&down. Hanno qualcosa di strano, non è possibile. La Samp ha una squadra che poteva andare in Europa League. Ora è giusto che vada l'Atalanta, non si può mollare in questo modo. Ripeto, la maglia va onorata. In particolare davanti i nostri tifosi”.

Come ha visto l'Inter nella gara contro la Sampdoria? “Domenica sembrava la squadra più forte del mondo ma, di fronte, sembrava esserci la squadra più scarsa al mondo. Non credevo all'Inter per il quarto posto, onestamente. Non so dire quanto sia merito dell'Inter. Per il quarto posto, comunque, dico Lazio. La squadra di Inzaghi mi piace molto. Gioca davvero bene, ha dei giocatori fortissimi. Riesce a fare bene anche senza Milinkovic-Savic, che è un assoluto fuoriclasse. Per lui stanno girando cifre pazzesche, non so quante chance ci siano di una sua permanenza. Confermo, per me la Lazio arriverà in Champions”.

I tifosi della Lazio hanno fatto bene a protestare per i torti arbitrali nonostante il VAR? “Io sono a favore del VAR. Ci vuole un po' di assestamento, è arrivato quest'anno. Poi è sempre l'uomo che decide e lui che sbaglia. Ci sono stati degli errori, ma credo sia normale in questa prima fase".