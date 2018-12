RMC SPORT - Tenerani: "Inter-Napoli andava sospesa. Ora decisioni forti"

Mario Tenerani, noto giornalista, nel Live Show di RMC Sport ha commentato le ultime vicende legate al campionato italiano.

Sui fatti di Milano

"Partita andava sospesa, sono successe troppe cose sbagliate. Per la partita, Mazzoleni ha chiuso la sua carriera. E’ stato qualcosa di vergognoso, doveva interrompere il gioco. Dovrebbe appendere il fischietto al chiodo, è un arbitro a fine corsa. Gravina dovrebbe riflettere, stamattina ha detto che poteva sospendere il campionato e poi nel pomeriggio è tornato indietro. Le decisioni del giudice sportivo cozzano con quanto chiesto dal questore di Milano Cardona. La sanzione all’Inter è una versione edulcorata. E poi le due giornate a Koulibaly. Il giudice doveva avere buonsenso, visto quanto successo. L’arbitro ha fatto bene ad espellerlo, ma serviva solo ammenda. Se Ancelotti ritirerà la squadra, beccherà lo 0-3 a tavolino. Oggi intanto commentiamo un altro tifoso morto. Ora siamo di fronte ad intolleranza assoluta. Bisogna uscire dal campo in certi casi. Arriva lo 0-3 a tavolino? Bene, ma il giudice si deve prendere una responsabilità politica. Bisogna mettere in atto gesti forti. Ci sono delle frange minoritarie di ultrà pericolose che vanno fermate, solo con la repressione. Come? Con pene esemplari. Gli ultrà sono l’amore e il colore del calcio, vanno colpite le minoranze violente. Gravina dice che andava sospesa? Ceretano i dirigenti Figc ieri in campo. Di cosa si ha paura? Ci sono le regole ma non vengono applicate. Serve prendere decisioni forti ed impopolari".

Sulla Fiorentina

"Devono comprare un attaccante, serve uno che la butti dentro. E’ una squadra comunque impronosticabile, mi aspetto tutto il contrario di tutto. E’ giovane, discontinua, ma il problema gigantesco è che non fa gol. Farà così fino a fine stagione".