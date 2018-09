RMC SPORT - Tenerani: "Mancini, scelte forti. Totti, messaggio a Pallotta"

© foto di Giacomo Falsini

A RMC Sport Live Show è intervenuto il giornalista Mario Tenerani, che ha parlato dei maggiori temi d'attualità riguardanti il mondo del calcio.

Sulla Nazionale

"Mi sembra ingarbugliato questo meccanismo della Nations League. Strada molto coraggiosa quella scelta da Roberto Mancini. E’ obbligato a vincere, sta provando qualcosa di rivoluzionario. Quando dice che ci sono tanti giovani che sono in panchina che giocano meglio di tanti titolari e nomina anche Zaniolo…come l’avrà presa Di Francesco? Non è partito benissimo nei confronti dei suoi colleghi, è una scelta forte, quindi è su una strada impervia. Se ce la dovesse fare, gli andrebbe riconosciuto un grande merito. Bernardeschi è più pronto di Chiesa, ma in quel ruolo il primo è più bravo. Entrambi sulle fasce? Sarebbe una bella idea. A centrocampo stravedo per Pellegrini, ma non ha fatto una grande stagione. Benassi devi farlo giocare visto il momento, io avrei provato Bernardeschi interno e Chiesa davanti".

Su Bonucci, Chiellini e Balotelli

"Sono esperti ma non ancora troppo vecchi. Aspetto da due anni a livello internazionale Rugani, manca il salto di qualità. Caldara va ancora visto, mentre Romagnoli è cresciuto nell’ultimo anno e ha fatto il salto di qualità. Mario mi sembra appesantito. Alcune convocazioni comunque sono state una convocazione".

Sulle parole di Totti che parla di Juve irraggiungibile

"Non è una dichiarazione giusta da parte di un dirigente. E’ vero che a Roma un secondo posto non basta più e che la Juve faccia un campionato a parte, ma la Roma deve lottare per lo scudetto. E’ una cosa sbagliata ma profondamente vera. Che sia un messaggio subliminale al presidente o a qualche dirigente?".