RMC SPORT - Tommasi: "Abbiamo bisogno di riforme e cambiamenti"

Fonte: Dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la Partita Mundial: "Come ho detto più volte speriamo che le difficoltà aiutino a ripartire ed a fare qualche cambiamento di cui abbiamo bisogno. È stato fatto poco anche perché la Lega di A non ha completato il suo rinnovo delle cariche, per adesso aspettiamo. Adesso c'è la Nazionale, facciamo il tifo per i ragazzi perché sono amichevoli importanti e difficili. Speriamo di ritrovare un po' di entusiasmo sul campo che possa dare l'impulso per cercare di cambiare qualcosa nel nostro sistema per cercare di tornare competitivi. Cosa mi aspetto da questa Nazionale? Ci sono tanti ragazzi che iniziano il loro percorso in azzurro, speriamo che possa essere un percorso di successo come lo è stato nelle generazioni precedenti. Di Biagio merita la conferma? Vediamo, deve ancora iniziare. Il sorteggio di Champions? Sicuramente non è stato semplice, per arrivare in fondo bisogna superare anche questi ostacoli. Sicuramente Roma e Juventus non sono favorite, ma potrebbero esserci sorprese".