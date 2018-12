RMC SPORT - Tonetto: "Mou costa troppo per l'Italia. Io in crisi con Ranieri"

L'ex terzino di Roma e Sampdoria Max Tonetto è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Può tornare in Italia?

Al Manchester United guadagnava venticinque milioni a stagione, non credo che un club italiano possa spendere quelle cifre per un tecnico. Stesso discorso per Cavani, guadagna un ingaggio molto alto. C'è poi il giocatore che guarda solo i soldi, poi chi invece sceglie per l'affetto.

Il Napoli può vincere lo scudetto?

È una squdra molto apprezzata e che ha una precisa identità. Può andare avanti anche se quest'anno l'Europa League è una grande competizione con grandi squadre. Non è così semplice.

In campionato chi può mettere in difficoltà la Juventus?

A inizio campionato avevo fatto una griglia personale: Juventus, Inter, Napoli. Per quello che si è visto fino ad oggi rimetto il Napoli secondo. Gli azzurri hanno più continuità rispetto all'Inter. Il processo d'intentità dei nerazzurri non è complicato.

Il suo allenatore più importante?

In epoche diverse sono stati tanti importanti. Ho avuto Lucescu alla Reggiana, poi Ancelotti, Spalletti, Delio Rossi e Novellino: tutti allenatori che ci facevano correre tanto e che sono stati i precursori del calcio di ritmo e intensità. Ranieri lo ricordo meno volentieri: mi ha messo un po' in disparte nell'ultimo anno nella Roma, senza motivo. Io l'ho accettato perché la squadra stava andando bene, ma non ha avuto un grande comportamento nei miei confronti.