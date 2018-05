RMC SPORT - Toni: "Balotelli da convocare. Icardi per lo Scudetto"

© foto di Federico Gaetano

Ospite al 'Maracanà' di RMC Sport, Luca Toni ha parlato di Balotelli, della Nazionale, di Ancelotti al Napoli e di alcuni attaccanti in orbita Serie A:

Giusto convocare Balotelli?

"Sono d'accordo con Mancini, che l'ha convocato perchè lo conosce bene e sa che può dare tanto. È andato fuori dal gossip, ora vedremo cosa dirà il campo. Nel 2006 abbiamo raggiunto il massimo, eravamo un gruppo all'apice della forma con un grande mister. Dopo quella vittoria abbiamo sempre fatto figuracce, quest'anno poi abbiamo toccato il fondo: non andare al Mondiale è una tragedia calcistica per l'Italia. Dobbiamo ripartire dai settori giovanili e dai giocatori taliani, che devono giocare di più nel nostro campionato".

Come vede Ancelotti al Napoli?

"Credo che con il suo arrivo De Laurentis abbia la volontà di fare un salto. Il dopo Sarri sarà difficile, il tecnico toscano ha dato un'impronta forte alla squadra. Non credo arriveranno tanti di campioni, ma sarebbe comunque importante prenderne un paio senza cedere nessuno dei big".

Se dovesse partire Icardi, punteresti su Immobile o Belotti?

"Io li prenderei tutti e due (ride, ndr). La clausola di Icardi è importante: ce ne sono pochi come lui nell'area di rigore. L'Inter è destinata a fare una squadra per vincere lo Scudetto e non può privarsi di lui: le concorrenti della Juventus devono rinforzarsi, non perdere i campioni che hanno".

Meglio Higuain o Morata?

"Sono diversi. Se vuoi una certezza, nell'immediato, prendo Higuain che non ha rivali: è una punta forte, tra i top al mondo. Morata è un ragazzo di prospettiva, sarà il futuro".