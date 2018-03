RMC SPORT - Toni: "Di Biagio? Meglio un ct più carismatico"

I sorteggi di Champions, la lotta Scudetto, il Var e i 120 anni della FIGC. Di questo e altro ha parlato Luca Toni, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, a RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

Dopo la vittoria di ieri, la Juve ha fatto l'allungo decisivo sul Napoli?

"È sicuramente troppo presto, 4 punti sono pochi per pensare di avere già in tasca lo Scudetto. La Juventus non fa calcoli, ha una mentalità vincente, vuole vincere tutto".

Cosa è successo al Napoli?

"A me non è piaciuta la mentalità con cui il Napoli ha affrontato l'Europa League, non è quella di una squadra vincente. Un giocatore deve voler vincere anche le partitelle in allenamento. Non basta giocare bene, nel calcio bisogna alzare anche i trofei".

La comunicazione di Sarri?

"Non credo abbia problemi nel comunicare con i giocatori, ma in certe piazze bisogna muoversi bene. Il vestirsi con la tuta o con la giacca non importa, quello che conta è come un allenatore si pone davanti ai media".

Sui sorteggi di Champions:

"Due squadre nei quarti è positivo per il nostro calcio, dobbiamo fare i complimenti alla Roma e alla Juventus. Dobbiamo tornare a dominare in Europa. Non vorrei un derby ai quarti di finale".

Su Di Francesco:

"Non ha fatto rimpiangere Spalletti, che non è mai facile. Ha dato un idea ben precisa di gioco. Bisogna soltanto fargli i complimenti".

Sul Milan di Gattuso:

"Rino ha dato stimoli a una piazza e a dei giocatori che con Montella non avevano più. Vedo un Milan più forte anche a livello atletico, oltre sul piano del gioco. Si vede che Gattuso ha vinto tanto, mi piace il suo desiderio di vincere sempre, anche stasera contro l'Arsenal".

Fa bene Inzaghi a lamentarsi per il VAR?

"Non condivido l'idea di Inzaghi. La VAR ha portato più equilibrio e ha tolto errori gravi, nonostante i tanti problemi. Va aggiustata e migliorata, diamogli tempo visto che è appena nata questa tecnologia. Se in questo momento la Lazio è stata penalizzata, non vuole dire che si sta sbagliando".

Oggi la FIGC festeggia i 120 anni. Come si può tornare ai fasti di un tempo?

"Abbiamo toccato il fondo. Spero che questa situazione serva per migliorare qualcosa, altrimenti non si tornerà più ai livello di un tempo. Se confermerei Di Biagio? Vediamo come si comporta. Un nome più importante, con più carisma e personalità, farebbe più comodo alla Nazionale. Serve che anche i giocatori si prendano le proprie responsabilità".