RMC SPORT - Torchia: "Marotta aiuterà l'Inter. Tonali un talento"

© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, agente FIFA, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare dei temi del mercato e della prossima nuova avventura all'Inter di Beppe Marotta.

Sulla Juventus e l’addio di Marotta

"Che possa scricchiolare la Juve è un parolone. Aiuterà sicuramente l’Inter Marotta, perché ho profonda stima in lui ed è un grande manager. Aiuterà l’Inter a crescere, dove ci sono manager capaci".

Su Ibrahimovic e Pogba

"Più probabile il ritorno di Pogba alla Juve. Fermo restando il livello tecnico dei due calciatori, in questo momento avendo al Milan già Higuain e Cutrone, avere ora un’altra punta centrale in una squadra che ha subito tanti infortuni in vari reparti…".

Sul Pallone d’Oro

"Lo darei a Modric. Varane è un ottimo difensore, ma al cospetto degli attaccanti possono poco. Mbappè è l’astro nascente, diventerà uno dei più forti al mondo. Modric è talento unito al grande carisma. E’ al massimo della sua carriera, è il frutto più maturo dei tre. Hanno fatto meglio di Ronaldo e Messi? No, però bisogna calcolare che nell’anno dei Mondiali incide quest’ultimo molto di più della Champions e del campionato".

Su Rugani

"Tenere aperto il dialogo per il rinnovo? Sì, non ci sarebbe alcun problema, ma è il club che decide come e quando. Io posso parlare, ma è il club che decide i tempi. Per un giocatore sotto i 25 anni e con contratto fino al 2020, la scadenza non è lontanissima e nel club ci penserei".

Sui giovani in Nazionale

"Vedo bene Kean, che ha forza e tecnica, gioca in modo intelligente. Credo che sfruttato nel modo giusto invece Tonali è un talento. Ma non è Pirlo, ha anche un ruolo diverso. Deve fare la mezzala. Ha tecnica e visione di gioco. Futuro? Se va in una squadra già formata come la Juve, ci vorrà un po’ di tempo per adattarsi".