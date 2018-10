RMC SPORT - Tosto: "Napoli si muoverà a gennaio. Piatek solo in estate"

© foto di Federico De Luca

Durante RMC Sport Live Show, Vittorio Tosto, ex giocatore e ora procuratore, ha parlato dei maggiori temi di attualità del calcio nostrano.

Sul derby di Milano

"Non sarà una partita calcolata, ci saranno tanti gol. Vedo tanta aggressività e voglia di vincere, perché Gattuso e Spalletti sono così".

Sul mercato del futuro

"Mi aspetto qualcosa dal Napoli. Potrebbe introdurre nell’organico qualche altro elemento. Nonostante stiano facendo bene, magari stando su più competizioni potrebbe chiedere qualcosa sul mercato. Se servisse qualcosa ad Ancelotti, De Laurentiis glielo darebbe volentieri. Piatek? Solo in estate, non per gennaio. A Genova c’è una situazione delicata ora con il cambio di allenatore. Scoppierebbe un putiferio con la vendita a gennaio. Troveranno un accordo come con Pavoletti, a gennaio ma con trasferimento in estate".

Su Giovanni Di Lorenzo

"Era sparito, a suo tempo lo consigliai all’Empoli e sta facendo il salto di qualità. E’ forte, alla Fiorentina ci starebbe benissimo".

Sul cambio panchina al Genoa

"Cambia troppo spesso allenatore. Ha ripreso Juric che non aveva fatto bene. Non è nei favori della piazza e se la tifoseria non è contenta, questo può essere penalizzante. Il Genoa non promette bene".

Su Frosinone-Empoli, dove in ballo ci sono le panchine

"Andreazzoli per me non rischia. A Empoli non sta raccogliendo il lavoro che sta seminando, ma non va penalizzato il sacrificio che ha fatto finora. L’Empoli non lo metterà mai sulla graticola. Longo? La società ha preso ds e giocatori d’esperienza, se dovesse perdere lo scontro diretto con i toscani, qualcosa potrebbe succedere".