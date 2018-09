RMC SPORT - Tovalieri: "Bari tornerà grande. Nazionale, punto su Balotelli"

"Il futuro con De Laurentiis? E' una società che garantisce una stabilità. Spero si possa tornare nelle grandi competizioni, cosa che merita la città. E’ stata fatta una buona rosa, per uccidere il campionato di Serie D e pronta per fare un'ottima C in caso di ripescaggio". Così Sandro Tovalieri, grande ex attaccante del Bari, parla a 'Maracanà' della squadra pugliese. E consiglia: "Serve ridare spazio al settore giovanile, non solo a Bari ma anche in tutta Italia. Oggi pochi italiani e troppi stranieri e i problemi della Nazionale sono un riflesso di questo".

Poi una riflessione sulla Nazionale: "Mancini sta raccogliendo un'eredità difficile. Ci sono ottimi attaccanti, sta cercando di ritrovare la quadra. Ci vorrà pazienza. In attacco punterei su Balotelli. Cutrone? Giocatori di qualità devono crescere, in area difficilmente sbaglia. Punterei anche su di lui e su Chiesa, che forse è più bravo anche del padre".