RMC SPORT - Tovalieri: "Domenica c'era rigore su Zaniolo, su Icardi no"

L'ex attaccante Sandro Tovalieri è intervenuto nel programma "Maracanà", in onda su RMC Sport.

Chi è il cobra di adesso?

"Il nuovo cobra è Icardi. Ma io tifo Roma e l'Inter non mi sta tanto simpatica".

La partita di domenica?

"Mi sono arrabbiato per la questione Var. La colpa non è stata di Rocchi ma di Fabbri: l'arbitro era coperto, lo avrebbero dovuto aiutare. Senza Var non ci avrebbero dato neanche il secondo calcio di rigore. Zaniolo diventerà un grande giocatore. Contro l'Inter era sicuramente una partita importante, anche perché la Roma non sta vivendo un buon momento. Passare in vantaggio sicuramente sarebbe stato un grande aiuto per la squadra di Di Francesco, dal punto di vista psicologico ma anche di classifica".

Era rigore anche su Icardi?

"Quello su Zaniolo era un rigore evidente, secondo me il contatto Manolas-Icardi non era falloso".