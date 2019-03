RMC SPORT - Tovalieri: "Zaniolo e Dzeko uomini derby. Occhio a Milinkovic"

Sandro Tovalieri a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto per parlare del derby della Capitale.

Sul derby

"E’ una partita importante, sarà bellissima perché chi la vince può avere uno slancio importante per la Champions. La vincesse la Roma, distaccherebbe la Lazio in maniera quasi definitiva. Punterei su Dzeko e Zaniolo, mentre la difesa deve stare attenta, perché ultimamente prende troppi gol. E poi occhio a Kolarov, perché dopo tante critiche ha reagito alla grande".

Chi toglierebbe alla Lazio?

"Milinkovic-Savic. Non sta facendo come lo scorso anno, ma proprio per questo può tornare ad esaltarsi in un derby".

Ultimo derby romano per Inzaghi e Di Francesco?

"Sì, ma credo che in questi anni hanno fatto delle bellissime cose. Dipende poi chi verrà al loro posto. Se deve venire un nome non altisonante, mi terrei Di Francesco. Io più che Sarri prenderei Conte. Quello che ha fatto alla Juve e in Nazionale, ma anche al Chelsea, è qualcosa di eccezionale. Alla Roma serve un allenatore di polso, come ai tempi di Capello. Sarri potrebbe portarsi Higuain? Ho sempre speso belle parole per lui, non ha fatto al Milan la differenza ma se sta bene è un giocatore che può fare la differenza. Ma al momento Dzeko è importante altrettanto".