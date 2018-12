RMC SPORT - Tura (Fedecalcio San Marino): "Tanta voglia di crescere"

A RMC Sport Live Show è intervenuto Marco Tura, presidente della Federcalcio di San Marino.

Sul girone di San Marino ad Euro 2020

"Molto suggestivo ed impegnativo dal punto di vista delle trasferte, il Kazakistan è lontano ma siam ostati fortunati nel sorteggio delle date delle trasferte. Nell’arco di pochi giorni andremo in Russia e poi lì. Il girone è impegnativo, se pensiamo che il Belgio è primo nel ranking Fifa, e la Russia che ha ospitato il torneo mondiale, ma anche la stessa Scozia, il nostro impegno sarà importante".

Sulle trasferte

"Ci sono difficoltà da affrontare ma questa è una particolare. La nostra squadra è la nazionale del Paese più piccolo in Europa. Pensare che si possa allestire una Nazionale forte che possa competere con Nazioni che hanno milioni di abitanti è impossibile. Ma ci siamo tolti delle soddisfazioni negli anni, con risultati entusiasmanti anche dal punto di vista del gioco. Spero di arrivare a risultati positivi. Liechtenstein sono più grandi, fanno giocare i giocatori in campionati performanti, ma sono i nostri competitor come Gibilterra. Al Liechtenstein siamo legati per un risultato storico che ci ha dato la possibilità di capire che si poteva fare qualcosa di più. Si prendevano tanti gol, invece abbiamo capito che potevamo confrontarci con squadre al nostro livello. Peccato che non li abbiamo nel girone. Sono fiducioso e ottimista, perché ho visto la squadra giocare in modo diverso, più propenso all’attacco che non alla difesa. Spero che i risultati ottenuti non siano occasionali ma che in futuro siano più alla nostra portata".

Sui limiti tecnici

"Ci stiamo impegnando a cambiare e a trovare nuovi stimoli. Bonini è il dt, ma anche altri elementi hanno contributi e hanno fatto vedere già i risultati, sia sul piano del gioco che dell’approccio. I limiti ci sono ma possiamo provare a superarli".

Sullo stadio

"Per fortuna San Marino è la Repubblica dell’ospitalità e troviamo sempre un modo per far venire i tifosi. Mi piacerebbe avere uno stadio nel quale, quando giochiamo con Nazionali alla nostra portata, ci permetta di giocare con il dodicesimo uomo in campo. Ad oggi abbiamo stadio olimpico con pista d’atletica e pochi posti. E’ un obiettivo che ci stiamo ponendo. Speriamo di farne uno nuovo o ristrutturare quello attuale, vedremo".

Sul campionato sanmarinese

"Con 30mila abitanti abbiamo 15 club, direi che è molto partecipato e intenso. Abbiam oclub appassionati che vogliono portare avanti un campionato impegnativo".