RMC SPORT - Ursino, ds Crotone: "Le piccole hanno salvato il campionato"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, è stato intercettato dai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione pomeridiana Maracanà: "In questo momento stiamo attraverando un clima positivo, ma non abbiamo ancora fatto niente. Siamo abituati a soffrire, ce la metteremo tutta, ma penseremo gara dopo gara. Non guardiamo il risultato degli altri, puntiamo solo il prossimo avversario, il Sassuolo. Simy? Ce lo teniamo stretto, è un ragazzo cresciuto moltissimo. Si intravedevano le caratteristiche di questo giocatore, con noi dallo scorso anno. È un giocatore completo, un ragazzo eccezionale e intelligente, il mister lo sprona sempre". E sulla Juventus: "Mi è sembrata la solita squadra di quest'anno. I primi quindici-venti minuti ti sfiancano, squadra fortissima. Noi abbiamo preso coraggio, non sono solo demeriti loro. Ne abbiamo subite di tutti i colori lo scorso anno, hanno parlato di squadre a 18 squadre, noi piccole abbiamo salvato il campionato. Noi e la Spal abbiamo fermato la Juventus, abbiamo tenuto in vita questo bel campionato".