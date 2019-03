RMC SPORT - Valcareggi: "Inter, Spalletti doveva stare con Icardi"

Furio Valcareggi, noto agente, a RMC Sport, durante Maracanà, ha parlato dei maggiori temi di giornata, soprattutto del caso Icardi.

Su Icardi

"Io allenatore sto tutta la vita con il calciatore. Avrei detto a Marotta che mi sta levando 17-18 gol potenziali. Togliendoli la fascia, perdi il calciatore. Non si può togliere la fascia a chi mi può salvare la stagione. Non lo accettano i calciatori? E’ un problema di Spalletti, che deve risolvere lui. La moglie di Icardi non conta. Che Wanda determini la storia dell’Inter mi vengono i brividi. Marotta va da Icardi e insieme risolvono il problema, la moglie-agente non conta nulla. Icardi è un debole. E’ un problemone questo e la società deve risolvere il problema. Questo giocatore non può essere mandato via così".

Su Chiesa

"Vale 120 milioni più bonus, è il miglior tornante d’Europa. Escludo la Roma, anche se potrebbero dare via ad una cifra importante Zaniolo. Sono cifre che possono permettersi solo all’estero. Chiesa fa la differenza. Andrà alla Juve, al Bayern, in un top club. Mi dispiace come abbia alimentato le polemiche sul ragazzo Gasperini. Non è un simulatore. Accoglienza indegna a Bergamo".