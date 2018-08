RMC SPORT - Valentini: "B a 22 squadre. Fabbricini? Irriconoscibile"

© foto di Federico De Luca

"Se fanno i calendari di Serie B il campionato partirà ed eventualmente si rivedranno tutti in tribunale per eventuali danni economici". Questo il commento di Antonello Valentini - ex direttore generale della Nazionale - sull'attuale situazione della Serie B: "Fabbricini lo conosco ma non lo riconosco. In un comunicato di 10 giorni fa aveva bocciato l'idea di una lega a 20 squadre, mentre ora dovrebbe essere a 19. Per me la B dovrebbe coinvolgere 22 club, anche per non fare danni a cascata sulle serie inferiori".

Sul nuovo Milan:

"Voglio molto bene a Paolo Maldini e spero che il Milan trovi un assetto stabile a livello societario. Avere un club solido alle spalle è molto importante, non è un caso che la Juventus vinca da anni: non dimentichiamoci che i bianconeri hanno avuto il coraggio di mandare via un giocatore come Vidal per questioni caratteriali".

Meglio Milinkovic o Pjanic per questa Juventus?

"Sono due ottimi giocatori ma diversi. La Juventus non si priverà di Pjanic, già inserito al meglio nel modo di giocare di Allegri. In più non credo che i bianconeri abbiano la capacità economica per accontentare Lotito per Milinkovic".

Il Napoli in questo pre campionato non ha impressionato...

"Non sono preoccupato dalle sconfitte in queste amichevoli estive, la squadra avrà risentito dei carichi di lavoro svolti durante il ritiro. Gli azzurri sono in fase di rodaggio. De Laurentis concentrato sul Bari? Non credo".