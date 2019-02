RMC SPORT - Valentini: "Cuneo-Pro Piacenza, spettacolo indecoroso"

© foto di Federico De Luca

L’ex dg della Figc Antonello Valentini è intervenuto a RMC Sport, durante Maracanà, per parlare dei maggiori temi di attualità del calcio nostrano.

Su Cuneo-Pro Piacenza

"Sembra di assistere all’omicidio sull’Oriente Express, dove tutti hanno una parte di colpa. Una situazione vergognosa e ridicola. C’è uno scaricabarile tra Federazione, Lega, società. Sono senza parole, di fronte ad una situazione che si è lasciata negli ultimi due anni deteriorare fino ad assistere a questo spettacolo indecoroso. Il Pro Piacenza ha giocato 20 partite su 27, rinviate sette in attesa non si sa di che cosa. Ha ragione Gravina a dire che la Federazione ha rispettato il regolamento, ma c’è da capire come si è arrivati a questo punto. Si stanno dando coltellate alla povera Serie C. Si tornerà forse al semi-professionismo. Il Matera è scomparso dalla mappa del calcio nell’anno in cui è capitale europea della cultura. E’ uno scandalo. E’ una situazione che riguarda tutto il calcio italiano e la riforma del professionismo".

Sul caso Icardi

"Non esce bene nessuno, neanche Spalletti, che ha detto che era convocato e non è voluto andare a Vienna. La società ha le responsabilità maggiori, Marotta non poteva fare diversamente. Ora c’è da tenere le bocce ferme e concludere la stagione nel migliore dei modi e di recuperare uno come Icardi. E’ un patrimonio dell’Inter. Marotta, che è abituato a gestire situazioni delicate (e che forse doveva intervenire prima), deve trovare la soluzione per portare a casa un campionato con Icardi nella maniera più dignitosa per tutti. La Juve dietro a Icardi? Magari pensa che Dybala serva meno di prima e potrebbe pensare di cederlo".

Su Atletico-Juve

"Aver ritrovato Bonucci e Chiellini è una spinta in più. Nelle Coppe la Juve deve ritrovare le motivazioni che forse in campionato difettano, visto che si sentono lo scudetto già in tasca. Speriamo che le italiane vadano avanti in Champions".