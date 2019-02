RMC SPORT - Vecchi: "Su Icardi decisione forte. Vorrei Zaniolo al Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex tecnico dell’Inter Primavera e del Venezia Stefano Vecchi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla fascia da capitano tolta a Icardi.

Un fulmine a ciel sereno. È una decisione singolare, sono situazioni che non capitano molto spesso. E’ un fatto molto importante: vuol dire che i rapporti si sono un po’ incrinati, aspettiamo le parole della dirigenza.

Da allenatore come si gestisce lo spogliatoio in queste situazioni?

Conoscendo il mister, sicuramente sarà stata una scelta condivisa con la società. E’ una situazione di riflessione per chiarire un po’ le cose. E’ una presa di posizione forte da parte della società, si dice spesso che servono regole e decisioni forti: questa è una di quelle.

Zaniolo?

Non è stato lasciato andar via a cuor leggero. L’Inter voleva un giocatore pronto e con Zaniolo è stata fatta una plusvalenza importante. Ad agosto erano tutti contenti, ora invece un po’ meno. Zaniolo ha bruciato le tappe, nonostante le qualità fossero indiscusse. Pensavo sarebbe arrivato al top nel giro di un anno o due, non certo subito. Nicolò sta facendo cose straordinarie: merito suo e grande merito va sicuramente a Di Francesco che ha avuto il coraggio di lanciarlo e dargli continuità.

Giusto esaltare le qualità di un ragazzo che sta esprimendo le proprie qualità

Si, certo. Conoscendolo, non si sta rendendo conto di quello che gli sta succedendo perché vive spensierato e questa è la sua forza. L’errore può essere quello di voler strafare, magari esagerando: arriveranno dei momenti difficili e sono sicuro che li supererà. Mi auguro possa continuare così e che magari riesca un giorno ad andare al Real Madrid, il top club per eccellenza.