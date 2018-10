RMC SPORT - Ventola: "Belotti lasci il Toro per fare il salto di qualità"

L’ex giocatore Nicola Ventola è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà.

Belotti escluso dalla Nazionale.

Un giocatore come Belotti, attaccante moderno, lo includerei nel progetto. Lui ha bisogno di andare in un grande club per capire realmente il suo valore. Se vuoi diventare un attaccante di spessore, da Nazionale, deve fare una scelta e partire. Può ancora crescere come giocatore, è utile alla squadra e personalmente mi piace molto.

Ventura?

È un uomo di calcio, anche se ha fatto scelte fallimentari con la Nazionale. Se c’è qualcuno che crede ancora in lui ben venga. Nei club ha fatto bene, avrà voglia di riscatto e darà il 100%. La macchia Mondiale rimarrà sempre, ma il riscatto con il Chievo non è un problema.

L’Italia di Mancini.

Il neo ct deve creare linfa nuova, sta cercando giovani da lanciare. C’è un problema di base nel calcio italiano, c’è tanta confusione. Ora bisogna creare e formare nuovi giocatori per affrontare le partite della Nazionale. Alla base però non abbiamo tanto materiale tecnico.