RMC SPORT - Ventola: "Dybala? Non mi convince la gestione di Allegri

L’attaccante ex Inter Nicola Ventola è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio di Rmc Sport. Queste le sue parole sul big match di domani sera tra nerazzurri e bianconeri. Queste le sue parole:

Sul momento negativo di Dybala

Questione di personalità. Il talento non si discute ma ha bisogno di un po’ di fiducia in più. Se Allegri crede veramente nel suo talento dovrebbe gestirlo meglio. Non mi convince la sua gestione in questo momento di difficoltà, può fare qualcosa in più con questo giocatore, che può fare la differenza in qualsiasi momento.

La mia carriera?

Quando sono arrivato all’Inter a 20 anni non avevo la testa giusta. Non è facile gestirsi se non si è controllati.