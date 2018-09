RMC SPORT - Ventola: "Totti realista, la pensiamo tutti come lui..."

L’attaccante ex Inter Nicola Ventola è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio di Rmc Sport: "Quando un giovane è forte bisogna che giochi, non importa l'età. Io ho esordito a 16 anni in A come Buffon e Totti: prima si osava di più. Capisco le grandi squadre che puntano ai big per vincere, ma i club medi devono avere coraggio. Le parole di Totti sul campionato della Roma? Tutti pensiamo le cose che ha detto Totti, la Juventus è la squadra più forte di tutti ed è completa: solo i bianconeri possono perdere lo Scudetto. La rosa dell'Inter è buona. Mi è piaciuta la squadra contro il Bologna, ho visto tanti inserimenti dei centrocampisti, tanti giocatori che attaccavano la porta: con Icardi in campo non accade ciò. Il Napoli è leggermente indietro. Napoli? Ancelotti nei momenti giusti saprà trovare l'assetto più idoneo per fare un grande campionato. Prima il campionato cominciava più tardi, quest'anno invece tutto è stato anticipato e molti giocatori devono ancora entrare in condizione".