RMC SPORT - Verdone: "Di Francesco umile e serio, fiducioso per il derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In diretta a 'Maracanà' su 'RMC Sport' continua a tenere banco la Roma di Di Francesco, che ieri sera si è qualificata in semifinale di Champions League. Per parlare dell'impresa giallorossa, è intervenuto in diretta l'attore Carlo Verdone:

"Quando ho visto il primo gol della Roma, di Dzeko, mi sono preso una pasticca di calmante. Ma al terzo gol ha fallito, il mio cuore è impazzito. Dopo che ho visto la partita con la Fiorentina, pensavo fosse quasi già persa in partenza contro il Barcellona. Mi è piaciuta l'attenzione e la concentrazione della squadra e finalmente non ho visto passaggi orizzontali, magari la Roma giocasse sempre così".

Un voto a Di Francesco?

"È molto umile e pragmatico. Ha sempre i toni bassi, mi piace, non è mai polemico e non parla mai male di nessuno. Avere un allenatore così, serio e costruttivo, è un vantaggio. Inzaghi? Lo stimo. Lui e Di Francesco sono bravissimi".

Quanti calmanti si prende domenica nel derby?

"Nessuno, ieri venivo da una giornata devastante. Già sono appagato da una squadra che ha fatto il massimo, cercherò di godermi il derby, vedremo cosa succederà. Sono fiducioso, la vittoria con il Barcellona può dare una bella spinta alla squadra. La Lazio però è molto forte, dobbiamo stare molto attenti in difesa".