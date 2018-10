RMC SPORT - Verza: "Marotta? Alla Juve resti solo finché servi"

© foto di Aldo Liverani

Vinicio Verza, ex giocatore anche della Juve, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso della gara Champions della Juve con Dybala assoluto protagonista e autore di una tripletta: "Dybala sta facendo una partita straordinaria anche perché è tornato nel suo ruolo. Con l'arrivo di Ronaldo si è dovuto adattare non giocando nella sua posizione preferita. E' un giocatore con qualità innate".

Ora si riproporrà il problema della coesistenza con Ronaldo?

"E' il problema principale di Allegri anche perché Ronaldo sta giocando in una posizione diversa da quando giocava a Madrid. Ora Dybala si deve accontentare di essere di supporto a CR7".

L'addio di Marotta come lo giudichi?

"Mi pare che Marotta sia stato mandato via e non sia stata una scelta sua. Alla Juventus diventi un numero e finché servi resti dopo di che vieni mandato via. Dopo aver vinto il premio di miglior direttore sportivo è stato mandato via da Torino. Di esempi ce ne sono tanti come Zoff o Del Piero".

Campionato, l'anti Juventus chi può essere?

"Questo scudetto lo può perdere solamente la Juve. Ha dimostrato di essere superiore a tutti e lo ha fatto negli ultimi sette anni. Credo che vincerà il titolo abbastanza tranquillamente. Il Napoli non si è rinforzato, anzi, forse ha perso qualcosa. Poi ci saranno l'Inter, la Roma e il Milan credo".

Il Milan adesso ha trovato stabilità e può trovare continuità?

"Me lo auguro. Io ho avuto la fortuna di giocare a San Siro e i tifosi rossoneri meriterebbero di più ma la squadra non è ancora attrezzata per vincere"