RMC SPORT - Vignola: "Juve, spero Dybala trovi continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beniamino Vignola, ex giocatore della Juventus, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare del derby di Torino ma non solo.

Sui ricordi del derby e del periodo alla Juve

"E’ sempre una partita particolare, i 90 minuti sono il risultato di una settimana di tensione. Il match chiude una settimana non normale. Ne ho vinti e persi ma il più bello è stato quello che perdevamo 1-0, poi abbiamo acceso Platini e ha vinto il derby da solo. Nel primo anno, che doveva essere di inserimento, trovai più spazio ed ebbi le più grandi soddisfazioni, all’interno di una squadra di campioni. Giocare con Platini o Ronaldo? Dal punto di vista della nostalgia direi Platini, ora giocare con Ronaldo vorrebbe dire che ho 30 anni di meno e che giocherei in una Juve stellare".

Sulla Juventus in Champions

"E’ un po’ spoglia la bacheca, ma credo che la Champions sia frutto anche delle circostanze. E’ difficile fare una programmazione precisa per questa competizione, come succede in campionato. Qui l’errore si paga caro. Ad esempio con lo United nei due scontri sarebbe stata fuori, visti i risultati. E’ un po’ stregata la Champions per la Juve ma spero che questo sia l’anno buono".

Su Dybala

"E’ un fenomeno, forse penalizzato dall’arrivo di Ronaldo, ne ha perso in leadership. Forse però lo può stimolare ma magari si sente meno importante e deve riconquistare un po’ tutto. Non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli con continuità e mi auguro riesca anche a trovare la posizione migliore per lui. Ora gioca 10 metri più indietro, ma lo vedo chiuso lì davanti. Sarà il campo a dirci dove può arrivare".

Sull’Empoli

"Con Iachini ha trovato una quadratura, è riuscito a mettere la squadra in un certo modo, più attenta, come chi deve salvarsi. E i risultati lo stanno ripagando. Spero che continui la serie positiva".

Sul momento dell’Hellas Verona

"I tifosi sono stanchi di fare la Serie B, perché è una città con una storia calcistica importante. C’è una situazione non molto chiara dal punto di vista societario, c’è tensione con i tifosi. Mi auguro per la società e per il mister che tornino in A".