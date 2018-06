RMC SPORT - Vinicius: "Lazio, tieni Felipe Anderson. Tare è intelligente"

© foto di Federico Gaetano

Durante l'odierna puntata di 'Avanti Lazio' su RMC Sport, è intervenuto Vinicius Freitas, ex difensore biancoceleste e attuale giocatore della Chapecoense:

Cosa si prova nel giocare con la Chapecoense?

"È un orgoglio, ci si rende conto della tragedia e di quello che la gente lì ha passato. Sono felice di far parte di questa famiglia. Il nostro capitano prima di ogni gara ci ricorda sempre di giocare per chi non c'è più, è un motivo di orgoglio questo".

Hai sentito Felipe Anderson?

"Quando ero lì a Roma lui era felice alla Lazio, ma ora non lo so. Ci siamo sentiti di recente ma abbiamo parlato solo delle vacanze, non di calcio, quindi non ti so dire niente sulla sua possibile cessione. 40 milioni per Felipe? È un giocatore importante, di alto livello ma con Lotito è sempre difficile trattare".

La Lazio dovrebbe trattenere Felipe Anderson?

"Deve trattenerlo se vuole raggiungere obiettivi importanti. Ma Tare è un direttore intelligente, se cederà Felipe prenderà un giocatore altrettanto bravo".

Un commento sulla mancata qualificazione della Lazio in Champions?

"Peccato, mister Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Ci sono stato per 6 mesi con lui, da ex giocatore sa cosa serve e cosa vogliono i ragazzi in campo durante un allenamento".

Su Strakosha:

"È un grande talento. Prima non giocava poi è esploso e ha fatto vedere le sue qualità. Lo si vedeva in allenamento che tipo di poritere era, non è una sorpresa per me".

Su Milinkovic:

"Ti fa alzare il livello della squadra, sta facendo bene da un paio di anni. Come Felipe è un giocatore di alto livello, è un talento vero".

Sul Mondiale: come andrà il Brasile?

"Il Brasile con il nuovo ct è cambiato, ora nel paese sono tutti con lui. La squadra è fortissima, ci sono giocatori top che militano nelle squadre più importanti. Speriamo bene, speriamo di vincerlo e riscattare la sconfitta con la Germania dell'ultima edizione della Coppa del Mondo".

Cosa c'è nel futuro di Vinicius?

"Ora ho una piccola lesione, ma c'è la pausa in Brasile dunque ho tempo per recuperare. Ho altri 6 mesi di contratto con la società, ma è ancora presto per parlare con la società".