RMC SPORT - Virdis: "Juve favorita, ma il Milan deve provarci"

© foto di Andrea Pasquinucci

Pietro Paolo Virdis, doppio ex di Milan e Juventus, a RMC Sport Live Show: “La Juventus è nettamente favorita però tutto può succedere. Già due anni fa il Milan di Montella riuscì a vincere la coppa quindi i rossoneri devono provarci”.

Che pensi della situazione Higuain?

“Il Milan ha preso Higuain perché è un giocatore importantissimo e doveva essere un grande valore aggiunto. Se non è più convinto del Milan meglio che lo dica chiaramente e invece non è così. Spero che dopo la Supercoppa sia tutto più chiaro”.

Piatek è già pronto per il dopo Higuain?

“Non conosco il ragazzo caratterialmente. Ha dimostrato in campo di avere grandi qualità realizzative, certo l’ambiente del Milan in un periodo così si aspetta sempre grandi cose dopo tanti bocconi amari”.

Di Gattuso che pensi?

“Gattuso alla fine deve giocarsi il quarto posto e dimostrare di essere all’altezza per questa classifica. Il programma del Milan è quello di rientrare tra le prime del campionato. A Gattuso auguro tanta fortuna”.

Juventus senza difetti, l’obiettivo è la Champions League?

“Dopo 7 scudetti consecutivi credo che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo si voglia puntare alla Champions. Credo abbia le possibilità di portare a casa questa coppa. Dybala? Deve acquisire maggior maturità nell’approccio. Quando hai davanti giocatori come Ronaldo o Mandzukic devi sempre dare il 120% per giocare. Dybala ha grandi qualità ma non è facile trovare spazio nella Juve”.

Questa Juventus è migliorabile?

“Magari può essere deficitaria in qualche caso in fase difensiva. Se gli avversari riescono a pressare alto la Juventus può diventare un problema e lì la squadra deve lavorare”.

Il Napoli di Ancelotti può ripercorrere ciò che è stato fatto da Sarri?

“Era una scommessa ma Ancelotti ha portato delle varianti al Napoli di Sarri e la squadra gioca molto bene. E’ sempre una bella squadra da vedere”.

Icardi è tra i primi tre al mondo in area di rigore?

“Non so se tra i primi tre ma è sicuramente uno dei grandi finalizzatori. In area di rigore si muove molto bene e quando arriva il pallone sbaglia raramente. In area di rigore è fantastico”.

Del Cagliari cosa pensi?

“Pavoletti e Barella sono i giocatori più importanti. Peccato per l’infortunio di Castro che stava diventando fondamentale per il gioco di Maran. Con la sua assenza il Cagliari perde molto”.