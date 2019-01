RMC SPORT - Volpi: "Masinga punto di riferimento nello spogliatoio"

© foto di Alberto Mariani

Sergio Volpi, ex giocatore della Sampdoria ma anche del Bari in cui ha giocato con Masinga recentemente scomparso, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tanti temi: "Masinga era un ragazzo sempre con il sorriso e sempre pronto ad aiutare il compagno. Era sempre uno molto disponibile e per noi giovani era un punto di riferimento. Quel Bari aveva tanti giovani molto interessanti e molti di questi hanno poi fatto un'ottima carriera".

Fascetti che allenatore è stato per te?

"Era il nostro papà perché era sempre a darci una mano o un aiuto. Una persona eccezionale".

Sampdoria, te l'aspettavi in piena lotta per l'Europa?

"Mi aspettavo che potesse fare un buon campionato perché anche l'anno scorso avevano fatto bene. Sono stati bravi a mantenere l'ossatura della squadra e Giampaolo è molto preparato. L'ho visto in ritiro e fa sempre giocar bene la squadra. E' un allenatore che sa il fatto suo. Per me questa Sampdoria in corsa per l'Europa non è una sorpresa".

Gabbiadini quanto potrà dare?

"E' un bel colpo perché lì davanti con Quagliarella può essere una risorsa in più. Se Gabbiadini ritrova la forma migliore può garantire dei gol. Quagliarella? Ha sempre tanto entusiasmo, è un grande professionista e non molla mai. Solo così puoi stare dietro ai ragazzi giovani".

Cosa pensi di Di Francesco e della Roma?

"Stiamo parlando di una piazza molto esigente che vive tutto il giorno di calcio. Non è facile gestire certe pressioni. Sicuramente la Roma ha una buona squadra, se i giocatori danno il massimo possono ambire al quarto posto".

Ci sono nuovi registi?

"Si è perso il lavoro tecnico a livello giovanile. C'erano giocatori pazzeschi quando giocavo io, uno su tutti Totti. Di calciatori così ne nasce uno ogni 100 anni, e forse sono anche pochi".

Bologna, perché Inzaghi e la squadra stanno facendo tutta questa fatica?

"Perché probabilmente gli episodi sono stati sfavorevoli. Il Bologna è una squadra che cerca di giocare a calcio ma spesso non è riuscita a portare a casa l'intera posta. Magari domina delle partite ma manca il giocatore decisivo".

Chi è il centrocampista più forte che c'è in Italia o che ti piace di più?

"Pjanic anche se magari non nasce proprio regista me ormai gioca lì. Davanti alla difesa è perfetto, ha un piede eccezionale capace di mettere la palla dove vuole, è un giocatore completo".

Come procede l'avventura all'Adrense?

"Pinardi è ancora infortunato ma stiamo cercando di risolvere il problema. Siamo in linea con le aspettative anche se ci mancano quei 4 o 5 punti per stare più sereni. Sono convinto però che continuando a lavorare come stiamo facendo ci salveremo".