RMC SPORT - W.Bianchi: "Il Milan sta pagando i tanti cambi degli ultimi anni"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione 'Milan News', Walter Bianchi, ex giocatore del Milan, ha fatto il punto su tutti i temi più caldi riguardanti la squadra rossonera.

Sulla stagione del Milan: "In estate sono stati comprati tanti giocatori. Nel calcio però non è importante quanto si spende, ma bisogna prendere giocatori utili al gioco che si vuole fare. Negli anni scorsi sono stati cambiati tanti tecnici e il Milan sta pagando questa cosa. Ora il Milan è una squadra, sono contento per come Gattuso ha trasmesso lo spirito di appartenenza a questo club e allo spirito che ha creato nel gruppo".

Sul Milan: “Il Milan ha un ottimo settore giovanile da cui sono usciti tanti giocatori importanti. Ora bisogna dare continuità al progetto tecnico e accontentare l’allenatore per far ritornare grande il Milan”.

Sul centrocampo: “Se il gioco scorre veloce e i giocatori si muovono tanto, per il centrocampista è più facile. Se i compagni non si smarcano, è difficile per tutti”.

Sul centravanti: “Va fatta una scelta precisa in questo finale di stagione e la decisione migliore la può prendere solo Gattuso che vede tutti i giorni i suoi attaccanti”.