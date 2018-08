RMC SPORT - Winter: "Inter può fare punti in casa con Barca e Tottenham"

Aron Winter, ex giocatore dell'Inter, a RMC Sport Live Show ha commentato il sorteggio in Champions League dell'Inter: "L'Inter ha pescato tutte squadre molto forti con grandi campioni. I punti a Barcellona e Tottenham si possono prendere in casa perché fuori sarà davvero molto complicato. Contro il PSV l'Inter invece può invece sia in casa che fuori".

CR7 quanto può dare in Serie A?

"E' un campione e un esempio per tutti. Ha bisogno ancora di un po' di tempo per adattarsi ma farà tantissimi gol anche in Serie A".

Girone molto difficile anche per il Napoli con Liverpool e PSG. Ma in panchina c'è Ancelotti...

"Credo che il PSG andrà avanti e così anche il Liverpool. Mi sembrano due qualificazioni sicure perché hanno giocatori difficili da arginare anche per il Napoli".