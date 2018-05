RMC SPORT - Zaccardo: "Romagnoli meglio di Rugani. Juve favorita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di RMC Sport, l'ex milanista Cristian Zaccardo ha anticipato i temi di Juventus-Milan, finale di Tim Cup in programma domani sera allo stadio Olimpico:

Che partita sarà quella di domani?

"La Juventus è la squadra più forte d'Italia. Ha una rosa lunga, completa e omogenea: Douglas Costa in questo momento fa la differenza, ha il motorino. Nelle ultime partite la squadra di Allegri è in calo, non è al top della condizione, ma rimane comunque favorita contro il Milan. I rossoneri stanno riprendendo il cammino dopo una leggera flessione e tiferò per loro".

Romagnoli sarà il futuro della Nazionale?

"Bonucci ha tanta esperienza, può dare i consigli giusti a Romagnoli. Ci ho giocato insieme, si vedeva che era forte. Sarà sicuramente un pilastro della prossima Nazionale. Rugani? L'ho visto da fuori, credo abbia meno personalità di Romagnoli".

Con Gattuso hai vinto un Mondiale, avresti mai pensato di vederlo sulla panchina del Milan?

"Era un giocatore carismatico, ti incitava in campo e fuori. È uno molto meticoloso e sanguinio, dedica 24 ore al giorno al calcio. Ha fatto le sue esperienze, la gavetta e ora si è meritato il rinnovo con il Milan".

Su Mancini come ct:

"È la scelta migliore, la più funzionale"