RMC SPORT - Zanetti: "Girone difficile. Spalletti l'uomo giusto"

© foto di Federico Gaetano

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, a RMC Sport ha commentato il duro girone Champions dei nerazzurri: "In una competizione come la Champions ci sono tutte le grandi squadre. Il nostro è un girone difficile ma avremo il tempo per prepara re al meglio ogni partita. La prima cosa positiva è essere tornati in questa competizione. Questo è un punto di partenza e vogliamo affrontare la Champions nel migliore dei modi. Puntiamo ad andare più avanti possibile. In Champions sarà l'Icardi di sempre, leader e goleador come sempre. Speriamo di fare una grande Champions. Campionato? Siamo solo all'inizio e dobbiamo trovare la condizione migliore, bisogna saper affrontare e superare i momenti di difficoltà e Spalletti è l'uomo giusto. Siamo sereni e abbiamo grande fiducia nel mister e nel gruppo".