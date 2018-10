RMC SPORT - Zapelloni: "Con Higuain è un Milan con un peso diverso"

Una manciata di minuti in due. Barça, gli scippi estivi erano proprio necessari?

Juventus, Marotta pagato come un top player nel 2017-18: 5,5 milioni

Lazio, i convocati di Inzaghi per l'Eintracht: c'è Berisha

Niente Portogallo per CR7. Tornerà in Nazionale solo nel 2019

Gravina: "Club Italia? Un manager come Marotta sarebbe ideale"

Sassuolo, Boateng: "De Zerbi in estate mi chiamava 8 volte al giorno"

Domenghini: "Inter, c'è anche fortuna. Il bel gioco non ci sarà"

Ranking UEFA per club, dominio spagnolo. Juve stabile al quinto posto

E.League, tutte le formazioni ufficiali aggiornate: via con Astana-Rennes

Lo Monaco sul caos B: "Neanche in Biafra succedono cose così"

Bazzani: "Biglia è fondamentale per il Milan"

Serie A, live dai campi - Atalanta, Masiello rientra in gruppo

Milan-Olympiacos, possibile esordio per Zapata

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport , Umberto Zapelloni , noto giornalista, ha parlato così del ritorno in campo di Gonzalo Higuain dopo il problema muscolare: La vittoria contro il Sassuolo è stata molto importante, senza un risultato positivo sarebbe iniziata una crisi. Il successo senza Higuain ha dato maggiore convinzione nei rossoneri. Il rientro di Pipita dà un peso diverso all’attacco rossonero”.

