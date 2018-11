© foto di Federico De Luca

"Non parlo solo di Szczesny, ma i portieri in generale dovrebbero uscire di più sulle palle alte". Il consiglio arriva direttamente da un grande come Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, durante il Maracanà pomeridiano. L'ex portiere della Juventus e ct della Nazionale, è tornato sulle polemiche che hanno colpito il portiere bianconero dopo il ko contro lo United di Mourinho. "La Juventus ha le qualità per fare il triplete, il pronostico le è favorevole visto lo stato di forma delle altre principali rivali europee", ha confermato Zoff, mentre sulla mancata convocazione di Perin in Nazionale ammette: "Non gioca e le convocazioni bisogna farle seguendo il campionato".

Poi un commento al gesto di Mourinho allo Stadium: "Non ho mai fatto una cosa così ma non mi scandalizzo. Ci sono allenatori che hanno fatto di peggio. Non lo condivido il gesto ma la polemica che è stata fatta è eccessiva". Infine si è dedicato al Milan: "E' una buona squadra, anche se manca qualcosa: dovrà giocarsi il 4° posto con la Lazio e la Roma".