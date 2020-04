Robben, la moglie affetta dal COVID-19: "Abbiamo trascorso giorno davvero difficili"

Arjen Robben ai microfoni della 'BILD' ha confidato che anche sua moglie Bernadien è stata affetta da COVID-19. "Fortunatamente adesso è negativa e sta meglio ma non è stato un bel periodo. Sentiva una pressione forte del petto e aveva difficoltà respiratorie. Non è stata una bella sensazione anche perché non si recupera in un giorno o due, ci vuole tempo. Per fortuna, le cose si sono poi sviluppate per il meglio".