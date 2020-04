Roberto Carlos sull'esperienza all'Inter: "Hodgson mi ha distrutto. E non capiva molto di calcio"

Oggi Marca in occasione dei 47 anni di Roberto Carlos ha riproposto alcune vecchie dichiarazioni, fra cui quelle sulla sua esperienza all'Inter: "Roy Hodgson mi ha distrutto, mi ha fatto giocare a centrocampo. Così non potevo avere nessuna possibilità di giocare con il Brasile e nel 1997 ci sarebbe stata la Copa America" ricorda: "Non è che non andavamo d'accordo, è che non sapeva molto di calcio". Inevitabile che i due non potessero andare avanti insieme nella stessa squadra: "Parlai con Moratti e gli chiesi di lasciarmi andare". E andò al Real Madrid, trovando Fabio Capello: "Andai al Real Madrid per lui, è l'allenatore più importante della mia vita".